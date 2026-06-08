Agencia ATLAS / Foto: Alba Vigaray

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Suecia recomienda a los padres no usar el móvil delante de los hijos

Desde la Agencia de Salud Pública de Suecia piden a los padres que no utilicen pantallas delante de los menores para crear buenos hábitos, una recomendación que en nuestro país muchos padres, enganchados a los móviles, ven bien. Las medidas se centran siempre en los niños, en no darles el móvil hasta cierta edad y en limitar las horas de uso pero quizas deberíamos poner esas limitaciones a los progenitores porque desde muy pequeños sus hijos les imitan. De padres "adictos" al teléfono, hijos que también pasan demasiadas horas pendientes del teléfono. Las conductas de riesgo de los menores se disparan si los móviles están sobre la mesa según estudios recientes y además se resiente la relación familiar. Se trata de dar ejemplo y apostar por el diálogo en casa.