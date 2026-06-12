Lucía Feijoo Viera

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Trump asegura haber alcanzado un "gran acuerdo" con Irán que "tal vez" firme en Europa

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que el acuerdo con Irán está prácticamente cerrado. “Acabamos de alcanzar un importante acuerdo relacionado con la guerra con Irán y, una vez que se completen los trámites y documentos necesarios (algo que debería ocurrir en los próximos días), estaremos listos para ponerlo en marcha”, ha dicho desde el despacho Oval. Decía, además, que probablemente se firmará en Europa y que conseguirán que Irán renuncie a las armas nucleares. El mandatario estadounidense se mostraba convencido de que el acuerdo es irrechazable y aseguraba que el líder supremo de Irán lo ha suscrito. Por su parte, Irán lo ha desmentido y rebaja las expectativas creadas por el presidente estadounidense. Sí acogen con satisfacción la postura de Estados Unidos sobre las condiciones necesarias para un acuerdo final, pero aseguran que no existe todavía una decisión. Más información