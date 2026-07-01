Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Cientos de ataúdes se acumulan en la morgue improvisada del puerto de La Guaira, Venezuela

Se cumple una semana del doble terremoto de Venezuela y las autoridades deben lidiar con miles de cadáveres que se acumulan en los estados más afectados y que dejan una de las imágenes más impactantes de la tragedia: La de la morgue improvisada al aire libre. Cientos de ataúdes se apilan en el puerto de la Guaira, transformado en depósito de cadáveres provisional. Allí, personal sanitario, forenses y equipos que buscan identificar a las víctimas y también a sus propios seres queridos. El alto número de fallecidos ha complicado los procesos de identificación y despedida de las víctimas.