Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un espectáculo de drones con motivo del Mundial ilumina el horizonte de Manhattan

Un espectáculo de drones con temática de la Copa del Mundo se celebró la noche de este viernes 17 de julio en Liberty State Park, en Jersey City, Nueva Jersey. Con el horizonte de Manhattan como telón de fondo, los drones formaron diversas figuras relacionadas con el Mundial, entre ellas las mascotas del torneo, el trofeo, el logotipo de la competición, el balón y la estatua de la libertad. La primera exhibición de drones en el parque tuvo lugar el miércoles 15 de julio, poco después de que Argentina derrotara a Inglaterra por 2-1 y se clasificara para la final de la Copa del Mundo. España y Argentina se enfrentarán en la final el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.