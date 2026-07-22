Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

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Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Drones ucranianos han atacado un almacén de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, en Nevinnomyssk, en la región de Stavropol, causando varios heridos. Tras el bombardeo se generó un espectacular incendio. Tatiana Kim, directora y cofundadora de la empresa, a través de Telegram que los centros logísticos de la compañía en Nevinnomyssk y Krasnodar habían sido atacados por Ucrania.