Lucía Feijoo Viera

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Una cámara capta el momento exacto del terremoto en Japón

Un violento terremoto de magnitud 7,1 sacude la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu al sur de Japón, activando de inmediato un despliegue militar de emergencia y órdenes de evacuación masiva ante el peligro de fuertes réplicas. Imágenes de cámaras de seguridad muestran la fuerza del sismo. En los metrajes verificados se observa cómo los coches circulaban con dificultad mientras los vehículos estacionados y las farolas se tambaleaban violentamente. Ante el riesgo de colapsos estructurales y deslizamientos de tierra, las autoridades locales han emitido instrucciones urgentes para que alrededor de 300.000 ciudadanos se trasladen de inmediato a los centros de evacuación habilitados.