Mohamed, vendedor ambulante de globos: "Recorro toda España, de fiestas en fiestas"

Lleva la ilusión a cuestas con un ramillete de codiciados objetos voladores, el sueño de l@s castelloner@s de más corta edad y de todos los pequeños visitantes que acuden a la capital los fines de semana. Mohamed Lazomsi vende globos en cada esquina, en cada plaza y se conoce bien el callejero de Castelló. Es su tercera Magdalena, tras el impasse de la pandemia, pues ya estuvo, recuerda en el 2018 y 2019.

Le encontramos en la plaza Santa Clara, en pleno centro efervescente de Castelló, esperando que pase alguna familia. Es un día laborable, pero los niños y niñas castellonenses están afortunadamente de vacaciones así que se detiene una abuela con su nieta y le pregunta precio: seis euros.

Una semana de trabajo tras pasar por las Fallas

Llegó el lunes de Magdalena a la capital de la Plana, dado que anteriormente, el fin de semana previo de San José, estuvo en las Fallas de Burriana; y también antes se desplazó hasta València. Aprovecha la ocasión. Y no para.

Mohamed tiene 27 años y su residencia habitual, su hogar, se ubica en Madrid, en un pueblo de la Sierra, al que espera acudir para descansar y reponer fuerzas en cuanto acabe la semana grande castellonense, el domingo 27 de marzo. «Soy de Marruecos pero llegué a España con ocho años. Ahora, voy de fiesta en fiesta, recorriendo todo el país. Llevo cuatro o cinco dedicado a vender globos. He estado en Badajoz, Sevilla, València. Voy a todas las ferias», explica.

"Hay buen ambiente y mucha gente"

¿Y cómo recaló en la capital de la Plana? «Conozco Castellón porque me habían dicho que estas son unas buenas fiestas, que hay buen ambiente, mucha gente y que instalan también la feria de atracciones». Ha estado ya varias veces en Magdalena, pero siempre para trabajo, y esta edición, reconoce, «es una de las más raras e inusuales debido al tiempo que está haciendo». El ritmo de ventas depende de la climatología, «porque cuando llueve tanto se nota porque no sale tanto la gente a pasear». Con todo, le va «bien» y, al final de la jornada, tiene días de conseguir la cifra de unos 30 globos comercializados. ¿Qué es lo que más triunfa entre la población infantil? «Me piden de todo tipo de personajes», explica.

De Frozen a Bob Esponja

«Uno de los globos que más estoy vendiendo en Castelló en estas celebraciones es el temático de la película Frozen. Pero también mucho Bob Esponja, una moto o los superhéroes de Los Pijamas. Un poco de todo. Cada día en función de las ventas que hago, en cuanto se me acaban traigo más», asevera. De fiestas y gastronomía típica en sí conoce poco, pero espera volver en 2023. «Sé que se suspendió el desfile (el Pregó) del otro día. Lo hubiera visto. No he probado los dulces tradicionales. Tomo comida marroquí, pollo asado, bocadillo de atún o sardinas», comparte.