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Feria de Atracciones de la Magdalena en Castellón
La feria de atracciones, instalada en el recinto de Ferias y Mercados de Castellón con motivo de las fiestas fundacionales, se ha convertido en punto de encuentro de público de todas las edades por la variedad de atracciones mecánicas en las que poder montarse, así como los juegos con los que poner a prueba el ingenio o la habilidad y en los que conseguir premios . Un escenario que en fiestas sirve también para reponer fuerzas y tomar un tentempié o bien para sentir el vértigo, la emoción, echarse unas risas o simplemente pasear. Más información
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