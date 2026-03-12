Secciones

Es noticia
Vivienda en CastellónDinosaurios en MorellaBalance VillarrealPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin
Visita de les reines de les festes de la Magdalena a Càritas

Visita de les reines de les festes de la Magdalena a Càritas

Càritas

Visita de les reines de les festes de la Magdalena a Càritas

Càritas

Castelló
RRSS WhatsAppCopiar URL

Les Reines de les Festes de la Magdalena, Clara Sanz i Ana Colón, han visitat la seu de Càritas Diocesana de Segorbe-Castelló, on han pogut contemplar la gaiata realitzada per les participants de les Aules de Formació La Llar i on el director de l'entitat, Francisco Mir, els ha agraït la seua presència, perquè significa un reconeixement a la labor social que realitza l'entitat. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents