COMPENSACIÓ DE LA TAXA DE FEMS
Vila-real amplia al 31 de març el termini a comerços i establiments per a acollir-se al 95 % de bonificació de l’IBI
La mesura podria arribar a prop de 500 sol·licituds presentades, però dins el període inicial se n'han registrat unes 200
L’Ajuntament de Vila-real ha ampliat fins al 31 de març el termini perquè els comerços i establiments d’hostaleria de la ciutat puguen sol·licitar la bonificació de fins al 95% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) corresponent a l’exercici 2026. Inicialment previst del 6 al 21 de març, el consistori ha decidit allargar el període dins de les possibilitats que contempla la normativa, sensible amb la situació del comerç local i les dificultats que travessa el sector.
El consistori havia estimat que la mesura podria arribar a prop de 500 sol·licituds però, dins del termini se n’han registrat al voltant de 200. Per aquest motiu, l’equip de govern ha considerat oportú donar més marge als possibles beneficiaris per tal de facilitar l’accés a aquesta ajuda i “que puguen aprofitar aquesta oportunitat al màxim”.
Acció "pionera"
Aquesta bonificació “pionera” s’emmarca en el Pla d’ajuda al comerç per a reforçar el teixit econòmic local, amb el qual l’Ajuntament torna a posicionar-se al costat del comerç i l’hostaleria en un moment especialment complex i, en aquest cas, pretén alleujar l’impacte de la nova taxa de residus.
¿Quins negocis poden acollir-se a la bonificació de l'IBI?
Des de l’Ajuntament es recorda que acollir-se a les bonificacions:
- Agrupacions 64 i 65: Comerç minorista : Contempla tots els comerços de venda al detall a excepció de: estancs, supermercats i hipermercats, i en general botigues amb superfície de venda major a 300 metres quadrats, màquines de vending, farmàcies, venda de materials de construcció i instal·lacions, vehicles de motor i maquinària, combustibles i carburants.
- Agrupació 67: Serveis d'alimentació: Inclou totes les activitats de cafeteries, bars i restaurants, a excepció dels situats en l'exterior de locals (quioscos, etc.).
- Agrupació 68: Servei d'hostalatge. Es bonificarà a tots els serveis d'hostalatge, a excepció dels hotels.
- Agrupació 93: Educació i investigació. Únicament es contemplen les autoescoles i les acadèmies (d'idiomes, preparació d'exàmens, informàtica, etc.).
- Grups 967 i 969: Serveis de l'esport i recreatius. Tan sols es contemplen pubs i discoteques en l'agrupació 969, i, d'altra banda, les instal·lacions i escoles esportives (gimnasos i acadèmies) en l'agrupació 967.
- Agrupació 97: Serveis personals: Inclou tots els serveis de cura personal, com perruqueries i salons de bellesa i estètica, serveis fotogràfics (a excepció dels automàtics –fotoràpids–), manipulats de peces de vestir, complements i de la llar (com tintoreries, reparació de calçat, costura, fotocopiadores, etc.), així com agències de viatges. S'exclouen els serveis funeraris i matrimonials o de relacions socials.
Les persones interessades poden tramitar la sol·licitud de manera presencial a l’Ajuntament o a través de la seu electrònica municipal, en l’apartat d’Exempcions i bonificacions de l’Impost de Béns Immobles de Natura Urbana.
- Más de 100 víctimas de trata de seres humanos rescatadas en Nules después de tres redadas esta madrugada
- Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
- Lamentable vídeo en Castellón: Dos mujeres detenidas tras una pelea en un bar de la plaza Doctor Marañón
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Avisos de nivel naranja de Aemet y desplome térmico en Castellón: Consulta los días más críticos
- Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules
- El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas