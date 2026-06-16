La Càtedra Reciplasa de l'UJI premia cinc iniciatives de col·legis i instituts de la província per a la gestió sostenible dels residus
El concurs 'Què fem amb el fem?' reconeix en la seua novena edició iniciatives de centres de Vila-real, Segorbe i Castelló
La Universitat Jaume I ha acollit el lliurament de premis de la novena edició de «Què fem amb el fem?», el concurs impulsat per la Càtedra Reciplasa-UJI per a acostar l’educació ambiental i la gestió sostenible dels residus urbans a les aules de la província de Castelló.
La iniciativa, desenvolupada per Reciplasa en col·laboració amb la Càtedra Reciplasa de l’UJI i el Seminari d’Educació Ambiental de Castelló, té com a objectiu fomentar entre l’alumnat la creativitat, el pensament crític i el coneixement sobre l’economia circular, el reciclatge i la correcta gestió dels residus a través de projectes elaborats en diferents formats artístics i divulgatius.
En aquesta novena edició han participat centres educatius de diferents punts de la província, completant quatre de les cinc categories contemplades en el concurs: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Educació Especial. L’elevada qualitat dels treballs presentats ha tornat a posar de manifest el compromís de la comunitat educativa amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.
Reptes ambientals
El director de la Càtedra Reciplasa-UJI, Félix Hernández, ha destacat el valor d’una iniciativa que permet traslladar el coneixement ambiental a les noves generacions d’una manera pràctica i participativa. «Cada edició de «Què fem amb el fem?» ens demostra que els més joves són plenament conscients dels reptes ambientals als quals ens enfrontem. Els treballs presentats reflecteixen creativitat, capacitat d’anàlisi i una gran sensibilitat cap a la sostenibilitat. Per a la Càtedra Reciplasa és fonamental continuar promovent projectes que acosten el coneixement científic i la gestió dels residus a l’àmbit educatiu», ha assenyalat.
Economia circular
Hernández ha afegit que el concurs contribueix perquè l’alumnat comprenga millor el cicle dels residus i la importància de l’economia circular. «Darrere de cada projecte hi ha un procés d’aprenentatge que ajuda a entendre que els residus poden convertir-se en recursos i que les accions individuals tenen una repercussió directa sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les nostres comunitats», ha afirmat.
Per la seua part, el president de Reciplasa, Sergio Toledo, ha posat en valor la implicació dels centres educatius i el paper de l’educació com a eina de transformació social. «La millor inversió que podem fer per a avançar cap a una societat més sostenible és l’educació. Veure com estudiants de totes les edats reflexionen sobre la reducció de residus, el reciclatge o la protecció de l’entorn demostra que estem sembrant valors que tindran un impacte positiu en el futur», ha indicat.
Toledo ha destacat, a més, la consolidació d’aquest certamen com una referència provincial en matèria de sensibilització ambiental. «La qualitat dels treballs torna a sorprendre’ns any rere any. Aquest concurs permet que l’alumnat conega de prop la importància d’una correcta gestió dels residus i es convertisca en agent actiu del canvi cap a models més responsables i sostenibles», ha afegit.
Els guardonats
Després de la valoració dels projectes per part de la Comissió Avaluadora, els premis de l’edició 2026 han recaigut en els següents centres:
En la categoria d’Educació Infantil, el guardó ha sigut per al projecte «Ajuda Marina», desenvolupat pel CEIP Carlos Sarthou Carreres de Vila-real, sota la coordinació de la professora Alicia Llop Gisbert.
En Educació Primària, el premi ha correspost al treball «Ecosistemes: espais per a viure... sense fem», presentat pel CEIP Pintor Camarón de Segorbe i coordinat per la professora Ana María Navarro Serrano.
La categoria d’Educació Secundària ha comptat amb dos projectes guanyadors ex aequo. El primer ha sigut «Creem vida del rebuig», elaborat per alumnat de l’IES Juan Bautista Porcar de Castelló sota la coordinació del professor Francisco Cervera Fonfria. El segon reconeixement ha recaigut en «Els Guardians del Mediterrani», de l’IES Vicent Sos Baynat de Castelló, coordinat per la professora Marian Altaba.
Per la seua part, en la categoria d’Educació Especial, el premi ha sigut per al projecte «Netegem la platja de plàstics», desenvolupat pel Centre Públic d’Educació Especial Penyeta Roja de Castelló i coordinat per la professora Silvia Peña Alcántara.
Lliurament de premis
El lliurament de premis s'ha realitzat a la sala d'actes de la Facultat de Ciències de la Salut i, a més del director de la Càtedra i del president de Reciplasa, ha comptat amb la presència del director tècnic de Reciplasa, Fernando Albarrán, i la vicerectora d'Innovació, Transferència i Territori de l'UJI, Marisa Flor, que ha clausurat aquest acte.
La Càtedra Reciplasa-UJI ha mostrat l'agraïment a ECOEMBES per la seua col·laboració en aquest concurs, per al qual han donat alguns dels regals entregats als premiats. D'altra banda, la Càtedra ha volgut felicitar els centres guardonats i fer extensiu el reconeixement a tots els participants per l’esforç realitzat i per la qualitat d’uns treballs que han tornat a dificultar la decisió del jurat. L’organització ha animat a més l’alumnat i el professorat a continuar participant en futures edicions d’una iniciativa que s’ha consolidat com una de les principals eines de sensibilització ambiental en l’àmbit educatiu de la província.
Al llarg de les seues nou edicions, «Què fem amb el fem?» ha contribuït a acostar a milers d’estudiants conceptes com la reducció de residus, la reutilització, el reciclatge, la valorització de materials i l’economia circular, fomentant una ciutadania més conscient, responsable i compromesa amb la sostenibilitat.
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