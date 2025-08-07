‘La Panderola’ (Medi TV)hace un repaso a lo mejor de la semana

Medi TV presenta hoy una programación variada y completa para sus espectadores, combinando entretenimiento, cultura, gastronomía, información y deporte. La agenda televisiva comenzará a las 9.00 horas, con un nuevo episodio de la popular telenovela Entre tu amor y mi amor (capítulo 16), dirigido a aquellos seguidores de la trama que no quieren perderse ningún detalle, con redifusión a las 15.00. A las 13.00 será el turno del programa culinario L’Arròs de Ximo, un espacio conducido por Ximo Rovira, que se centra en la gastronomía y, sobre todo, con el arroz como protagonista, presentando nuevas recetas, técnicas y propuestas que exaltan este ingrediente tan característico de la Comunitat Valenciana.

La información y el deporte también tendrán su hueco en la parrilla de la televisión de Mediterráneo, con la emisión, a partir de las 14.00, con redifusión a las 18.00, del Boletín informativo, acompañado de la retransmisión deportiva Mediesports, presentada por Jorge Sastriques. Ambos espacios ofrecerán un panorama actualizado de las noticias del día y un análisis completo de la actualidad deportiva. El Boletín informativo podrá volverse a ver a las 22.00.

A partir de las 18.30, será el turno de los reportajes de Medi TV, una buena elección para disfrutar de una selección de contenidos variados, que abordan temas de interés general, cultura, sociedad y otras áreas relevantes para el público, enriqueciendo la oferta televisiva con materiales elaborados con rigor y calidad.

A las 20.00 llegará uno de los contenidos por excelencia de la cadena, La Panderola. Lo millor de la setmana. El programa es un referente para quienes buscan un resumen exhaustivo y entretenido de lo más destacado de la semana en la provincia de Castellón. Brindará una completa recopilación de asuntos tratados durante los últimos días, con la cultura, viajes, entrevistas y reportajes como ejes. El espectador podrá disfrutar de un contenido dinámico y atractivo. Para aquellos que prefieren ver el programa en horario más tardío, se ofrecerá una segunda emisión a las 23.30. En la agenda de Medi TV se incluye más oferta, como El Nostre Mercat (12.15 y 23.00); El Banc de les Confessions (17.40 y 22.20) o cine, con películas a la 1.30, así como a las 6.30 horas.