Á Punt emitirá en directo los próximos partidos del Castellón y del Villarreal

À Punt arranca hoy un intenso fin de semana futbolístico con tres partidos en directo en el que serán protagonistas los dos principales equipos de la provincia: el Villarreal CF, que jugará el Trofeo de la Cerámica contra el Aston Villa (domingo, a las 21.00 horas) y el CD Castellón, que afronta un apasionante partido contra el Levante UD (hoy, a las 19.00 horas).

Los orelluts afrontan esta tarde un nuevo test de pretemporada en su camino hacia una nueva campaña en el fútbol profesional. El conjunto albinegro se enfrenta al Levante UD, en un amistoso que se disputará en la ciudad deportiva de Bunyol, con retransmisión en directo de la televisión autonómica.

Tras cinco semanas intensas de preparación y trabajo físico, ambos conjuntos han logrado generar sensaciones positivas en sus respectivos procesos de adaptación y de renovación de sus plantillas.

El CD Castellón llega con la confianza reforzada tras una pretemporada brillante, con tan solo una derrota en seis partidos, demostrando una evolución sólida con la intención clara de poder consolidar su posición y asentarse definitivamente en el fútbol profesional. El sueño es llegar a alcanzar los primeros puestos para aspirar a ascender a Primera División.

Por su parte, el Levante, dirigido por Julián Calero, afronta el partido con buenas perspectivas, manteniendo su condición de invicto a pesar de las bajas importantes que han afectado al equipo durante este período estival.

La narración del partido será a cargo del veterano periodista Xavier Alberola y estará acompañado en los comentarios por el excapitán granota, Sergio Ballesteros, y la entrenadora y analista castellonense, Patricia Campos.

La expectación que rodea a este encuentro es tal que se han agotado las entradas para disfrutar de este derbi futbolístico entre equipos de la Comunitat Valenciana.

Trofeo de la Cerámica

À Punt también retransmitirá en directo este domingo, 10 de agosto, a las 21.00 horas, el Trofeo de la Cerámica, entre el Villarreal CF y el Aston Villa FC, uno de los conjuntos más destacados de la Premier League de la última temporada.

Este duelo de pretemporada en el Estadio de la Cerámica será una prueba de fuego para el equipo dirigido por Marcelino García Toral, que buscará medir sus aspiraciones tanto en el ámbito nacional como en el europeo, tras su espectacular victoria ante el Arsenal.

El encuentro tendrá un aliciente extra con el regreso a Vila-real de Pau Torres, el xiquet del poble. El defensa formado en la cantera del Submarino vuelve a casa, pero defendiendo los colores del Aston Villa. Asimismo, otro reclamo será la presencia de Unai Emery, actual entrenador de los ingleses. El técnico fue uno de los responsables de un exitoso Villarreal, al que llevó a la gloria ganando la Europa League el 26 de mayo de 2021. Será sin duda un broche de oro de la pretemporada de los de la Plana.

La combinación de viejos conocidos, el alto nivel futbolístico y la expectativa generada promete ofrecer un espectáculo apasionante para todos los aficionados.

Trofeu Taronja

Por otro lado, mañana, a las 21.00 horas, el Valencia CF disputará en Mestalla la 53ª edición del Trofeu Taronja. El rival será el Torino FC. À Punt también ofrecerá el partido en directo, reafirmando su apuesta por brindar el mejor deporte.