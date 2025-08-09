«Agradezco que me den personajes mezquinos»

-Muertos SL es una serie ambientada en una funeraria. La gran referencia que viene a la cabeza es A dos metros bajo tierra.

+Sí, pero yo no la he visto. Creo que A dos metros bajo tierra era un negocio familiar y nosotros nos centramos más en el ambiente laboral. Así que para mí una referencia más cercana es The office, por el ambiente y por los movimientos de cámara, aunque nosotros no rompemos la cuarta pared.

-Dámaso, su personaje, sería entonces ese jefe tan mezquino....

+El jefe de The office pecaba de ingenuo para algunas cosas. Era un cretino, pero sus mayores pifiadas nacían del desconocimiento y de la ingenuidad. Dámaso, sin embargo, es un tipo ambicioso, está dispuesto a aparcar sus conflictos morales con tal de medrar en la empresa.

-También comprendes que quiera medrar porque lleva décadas dedicando su vida a la empresa.

+Sí. A lo largo de mi carrera me ha tocado interpretar varios personajes mezquinos, cosa que agradezco porque son más divertidos y tienen más recovecos. Debo de ser una persona horrible, porque cuando estoy en su piel acabo comprendiendo sus motivaciones. Este tipo está dispuesto a mentir, a engañar, a ser ruin, con tal de llegar a su objetivo. Pero es que lleva 30 años en el negocio y quiere una recompensa.

-Su actitud es la de un buitre buscando difuntos en los hospitales.

+Es un tipo que tiene sus recursos. A veces le salen mal, pero está dispuesto a arriesgarse, porque el trabajo es su vida. Para él perder ese anclaje significa más que para cualquiera de sus compañeros, que pueden tener una vida familiar satisfactoria o algún tipo de distracción exterior.

-Los hermanos Caballero, los creadores de esta serie, le han sacado punta a las comunidades de vecinos (Aquí no hay quien viva, La que se avecina), a la España vacía (El pueblo), a la masculinidad tóxica (Machos alfa), y ahora a la muerte, un tema que a mucha gente le produce respeto.

+Bajo mi punto de vista, los temas que nos preocupan son los más susceptibles de abordar desde el humor. Además, yo no creo que haya temas que no se deban tocar desde la comedia. Al final, todo tiene que ver con la comunicación que se establece entre el enfoque que tú le das y tu público. Lo que me gusta de las ficciones de los Caballero es que no les asusta meterse en jardincillos, y que los personajes no estén diferenciados entre buenos y malos, sino que todos tienen diferentes capas de lectura con las que la mayoría de nosotros podemos sentirnos identificados.

-Usted se está convirtiendo en uno de sus actores fetiches. Ha estado en La que se avecina, El puebloMachos alfa y ahora en Muertos SL.

+En su día fui chico Almodóvar y ahora soy chico Caballero. En mi carrera tengo tres pilares. El primero, que me puso en el mapa, fue Paramount Comedy y La hora chanante. El segundo, que me hace pasar a otro nivel, es Álex de la Iglesia. Le conocí en 2008, cuando me propuso participar en Plutón BRB Nero, y ahí empezó una etapa de colaboración muy fructífera. Y el tercer pilar han sido los Caballero, que me hacen pasar al mainstream.

-No me ha dicho Almodóvar.

+Porque solo he trabajado con él una vez. Para mí fue también muy importante porque supuso hacer un estreno internacional. Gracias al estreno en Nueva York de ‘Los amantes pasajeros’ pude hacerme una foto con uno de mis iconos de los años 80, Kathleen Turner. O conocer a Patricia Clarkson y Zachary Quinto.