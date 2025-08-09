Medi TV se viste de tradición con un especial sobre la Mostra d’Oficis de Sant Jordi

Medi TV dedica su prime time a uno de los eventos más representativos del verano en Castellón: la Mostra d’Oficis Tradicionals de Sant Jordi, que cumple este año su 23ª edición. A las 21.00 horas, se estrenará un reportaje especial que acercará al espectador la magia de este evento, en el que los oficios artesanos mantienen viva la esencia del municipio. No faltarán testimonios, demostraciones y todo el ambiente festivo de esta cita tan esperada.

Pero la programación del día viene cargada desde bien temprano. A las 8.00, los más pequeños tienen una cita con Kids Club. La mañana continúa, a las 9.00, con una doble redifusión de la telenovela Entre tu amor y mi amor (episodios 12 y 13), seguida por los boletines informativos de la semana y un especial de La Panderola centrado en artistas locales.

Al mediodía, la gastronomía toma protagonismo con El nostre mercat (13.00) y L’arròs de Ximo (14.00), antes de volver al drama romántico con el episodio 14 de la telenovela. La tarde ofrece variedad: desde reportajes (Coneix el Port de Castelló, con el ejercicio Marsec-25 de la Armada Española), hasta entretenimiento familiar con Aventurístico y cine (17.30 horas).

A las 19.00 será el turno del espacio de Consum, Juntos hablamos de alimentación saludable, con una nueva receta de Loles García. Revista de societat, El Banc de les Confessions y variada oferta completan la parrilla.