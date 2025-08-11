‘La Panderola d’estiu’ explora los municipios de Nules y Jérica esta noche
Medi TV ofrece hoy una programación combinada que gustará a toda la familia
ANNA BALAGUER
La programación de Medi TV para este martes tiene como plato fuerte un nuevo programa de La Panderola d’estiu a las 20.00 horas, con Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat al frente. En esta ocasión, la técnica de patrimonio Mara Rius explicará la historia del Museu de Medallística de Nules y de la plaza Mayor, mientras que el alcalde de Jérica, Jorge Peiró, abordará las reivindicaciones de su municipio. La redifusión del programa podrá verse a las 23.30.
La jornada televisiva de la televisión de 'Mediterráneo' arrancará a las 9.00 con el estreno del episodio 18 de la telenovela Entre tu amor y mi amor, una de las apuestas de ficción de Medi TV, que también ofrecerán en redifusión a las 15.00, permitiendo que los fans de la trama tengan doble oportunidad para disfrutar de sus dramas familiares y de sus complicadas historias de amor.
A las 14.00, la actualidad se adueñará de la pantalla con otra entrega del Boletín informativo y el espacio deportivo Mediesports, presentado por Jorge Sastriques, que repasará las noticias y resultados más relevantes. Este bloque informativo tendrá también su repetición a las 21.35, ofreciendo así una segunda ventana para los espectadores que prefieran ponerse al día por la noche.
Una parrilla que combina información, entrevistas, patrimonio, deporte y entretenimiento.
