Samuel Falomir y el calor extremo protagonizan ‘La Panderola d’estiu’

La programación de Medi TV para hoy incluye una nueva entrega de su espacio más veraniego, La Panderola d’estiu, a las 20.00 horas. Al frente, como siempre, estarán Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat, que en esta ocasión contarán con dos invitados destacados. Por un lado, Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora, hablará sobre las fiestas del Cristo, el estado del municipio y una nueva zona en proyecto que cambiará la planificación urbanística del municipio. Por otro, David Vicente, diputado de Bomberos, analizará la situación de alto riesgo por las temperaturas extremas de este verano y hará un balance de los incendios y emergencias atendidas hasta la fecha. La redifusión del programa podrá verse a las 23.30, para quienes no puedan seguirlo por la mañana.

Abriendo la parrilla de la televisión de Mediterráneo llega un nuevo episodio de la telenovela Entre tu amor y mi amor, que continúa cautivando a los espectadores con sus enredos románticos y familiares. Este miércoles el episodio 19 a las 9.00, con repetición a las 15.00, brindando dos oportunidades para seguir esta historia llena de pasión y drama en cada diálogo.

A las 13.30, la gastronomía tomará protagonismo con una nueva entrega de L’arròs de Ximo, espacio dedicado a la cocina tradicional valenciana, con recetas, consejos y cultura culinaria.

La actualidad informativa se apodera de la pantalla de Medi TV a las 14.00 con el Boletín informativo, seguido del espacio deportivo Mediesports, presentado por Jorge Sastriques, que repasará las noticias más destacadas del día, resultados, fichajes y actualidad de los equipos de la provincia. Este bloque se reemitirá a las 19.00 y 22.40, ofreciendo varias franjas para estar al tanto, principalmente, de lo que ocurre en las filas del CD Castellón.

Por último a las 19.30, será el turno de Jaque mate, el programa de Dani Vaquer que ayuda a los telespectadores a mejorar en este deporte de los tableros, explicando tanto algunas de las jugadas básicas como otras de cierto nivel. No obstante, el espacio es para todos los niveles y está adaptado tanto a principiantes como a expertos en esta práctica. Tendrá otra emisión a las 23.00.

Con una parrilla que equilibra actualidad, entretenimiento, cultura, gastronomía y deporte, Medi TV continúa apostando por una programación cercana y variada, con contenidos para todos.