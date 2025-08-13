‘La Panderola d’estiu’ recibe a las reinas de la Magdalena 2026

La programación de Medi TV para hoy incluye una nueva entrega de su espacio más veraniego y más popular entre su publico, La Panderola d’estiu, a las 20.00 horas. Como es habitual, estarán al frente Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat, que en esta ocasión contarán con dos entrevistas destacadas. Por un lado, Clara Sanz y Ana Colón, reinas de la Magdalena 2026, compartirán sus impresiones y sensaciones de cara a las próximas fiestas fundacionales de la ciudad de Castelló. Por otro, Eladi, director del Museu de Ceràmica de l’Alcora, ofrecerá una visita guiada por la primera planta del centro, mostrando algunas de sus piezas más emblemáticas. La redifusión del programa podrá verse a las 23.30, para quienes no puedan seguirlo en su emisión principal.

Abriendo la parrilla de la televisión de Mediterráneo, a las 9.00, se emitirá un nuevo capítulo de la telenovela Entre tu amor y mi amor, que llega a su episodio 20. La historia continúa conquistando a los espectadores con sus enredos sentimentales, secretos familiares y emociones al límite.

La actualidad informativa se adueña de la pantalla a las 14.00, con el estreno del Boletín informativo, seguido por el bloque deportivo Mediesports, presentado por Jorge Sastriques y Javi Mata, que repasarán los resultados más recientes, novedades de fichajes y el estado de los equipos provinciales. Este espacio se podrá volver a ver a las 18.45 y 21.40, para quienes no puedan conectarse en la primera franja de emisión.

A las 18.00, Sastriques tomará de nuevo el relevo con un nuevo programa de Mediesports CD Castellón, centrado íntegramente en la actualidad del club albinegro, con análisis, entrevistas y cobertura del mercado de verano.

El contenido más inspirador de la jornada llegará a las 19.00, con un nuevo episodio del pódcast Listen 2 Inspire, un espacio de reflexión, motivación y crecimiento personal. Habrá una repetición a las 1.05 para los seguidores de Medi TV más noctámbulos.

Con una parrilla que equilibra actualidad, entretenimiento, cultura, deporte e inspiración, Medi TV continúa apostando por una programación cercana y variada.