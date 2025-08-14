Cine de acción, de aventuras y comedias románticas para el fin de semana

Este fin de semana, À Punt programará una serie de películas para descansar y protegerse de las altas temperaturas, a cubierto. Esta noche se ha programado Infierno de Cristal (23.00 horas). En la planta 40 de un rascacielos, una fuga de gas provoca un incendio, en el que se encuentran los hermanos adolescentes, Anne y Ben Bronson. Sus padres, divorciados, lucharán juntos para salvarlos.

A la caza del lobo rojo será la película de suspense protagonizada por Gene Hackman elegida para la sobremesa de mañana. El sargento Gallagher (Gene Hackman) recibe la misión de custodiar a un soldado desde Alemania a Estados Unidos para ser juzgado por un tribunal militar. Sin embargo, cuando el avión llega a su destino, el prisionero huye. Entonces, el sargento se verá envuelto en un turbio asunto con bastantes implicaciones políticas graves.

A las 19.30, será la hora de Johnny English returns, una comedia de Rowan Atkinson. El poco ortodoxo espía del MI7,parece haber desaparecido de la faz de la Tierra, pero, en realidad, ha estado perfeccionado sus habilidades en Oriente. Tendrá la posibilidad de redimirse y utilizar lo último en tecnología punta existente para evitar un atentado contra el primer ministro chino, en una complicada conspiración que implica al KGB, a la CIA e incluso al MI7. Por otro lado, La impaciencia del corazón es una adaptación de la novela homónima de Stefan Zweig. Un joven oficial de caballería vive un apasionado pero incierto amor con una joven de buena familia, inválida a causa de un accidente, que se esfuerza desesperadamente por volver a caminar. Una romántica para el sábado a partir de las 22.00.

Brad Pitt y Julia Roberts

El domingo 10 de agosto la programación incluye tres propuestas. A las 15.45, À Punt elegirá The Mexican una mezcla de road movie y comedia romántica con Brad Pitt y Julia Roberts. Jerry acaba de recibir dos ultimátums: el primero de su jefe, un mafioso que le encarga viajar a México para recuperar la Mexicana, una antigua y valiosa pistola, y el segundo de su novia Samantha, que le exige que ponga fin a su relación con la mafia. Jerry piensa que seguir vivo es lo más importante, aunque eso suponga tener problemas con Samantha, así que va a México.

Por último, a partir de las 19.00 será el turno de 40 rifles en el paso Apache, un western. En el salvaje territorio del Oeste se libra una gran batalla. La temible tribu de los Apaches, que está en pie de guerra, no permite que ningún rostro pálido atraviese su territorio. Acorralado en Arizona, se encuentra un destacamento de la caballería de los Estados Unidos de América. Su única esperanza es la llegada de un cargamento de rifles que debe cruzar precisamente territorio apache.