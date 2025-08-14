‘Veraneox Kidz’, dirigido al público infantil, amplía su horario
En la televisión la programación es de 6.00 a 11.00 h, pero el contenido siempre está disponible en la plataforma 'on line’ Atresplayer.
R. D. M.
Veraneox Kidz se hace más grande… para los más pequeños. La franja de Neox dedicada al público infantil ofrece desde las 6.00 hasta las 11.00 horas contenido premium y en abierto dirigido a esta audiencia. Neox se ha convertido en una marca de referencia, después de más de diez años de emisión apostando por contenidos exclusivos y franquicias reconocidas mundialmente. Además, Veraneox Kidz seguirá complementándose con una ventana en Atresplayer: todos sus contenidos al completo estarán disponibles de manera gratuita a través de la plataforma de Atresmedia en todos los entornos y dispositivos digitales, a través de un canal 24 horas de programación infantil para disfrutar de la oferta infantil de Atresmedia.
En Miraculous, Marinette Dupain-Cheng y Adrien Agreste esconden un gran secreto: son los protectores de París. Con la ayuda de los Miraculous, unas joyas mágicas que les otorgan habilidades extraordinarias, Marinette se convierte en Ladybug, con el poder de la creación, y Adrien en Cat Noir, con el poder de la destrucción. Juntos enfrentan al misterioso villano Hawk Moth y sus akumas, criaturas oscuras que amenazan con sembrar el caos, mientras conviven con los desafíos propios de la adolescencia y una doble vida cargada de acción.
Sonic, el erizo más veloz y carismático, se une a su equipo para detener al malvado Dr. Eggman, quien planea convertir su isla en un parque temático. Junto a Tails, Knuckles, Amy y Sticks, Sonic protege su hogar de todo tipo de amenazas, incluyendo las peligrosas invenciones robóticas del villano Dr. Eggman.
Nuevos compañeros y amigos que se suman al catálogo de grandes series de Kidz, del que ya forman parte, entre otros, Pokémon, con las aventuras de Ash y Pikachu; Campeones, donde el fútbol, la amistad y la superación son los verdaderos protagonistas; La abeja maya 3D, con una animación renovada que conserva toda la esencia de la clásica serie; Vicky el vikingo, y sus historias llenas de ternura e ingenio; y Érase una vez… el cuerpo humano, el viaje que convierte el aprendizaje en una aventura fascinante. n
