Paz Padilla cierra su negocio por el incendio de Zahara de los Atunes

El lunes por la tarde se originó un nuevo incendio en Tarifa (Cádiz), apenas una semana después del registrado en los puntos de Atlanterra y Los Alemanes. Esta vez, el fuego está afectando a la Sierra de la Plata, donde diversos negocios tuvieron que cerrar su persiana y las autoridades desalojaron las zonas cercanas.

Además, las llamas, que se iniciaron en la zona de Cueva de Moro, fueron progresando rápidamente debido a las fuertes rachas de viento, de hasta los 50 km/h, provocando que localidades como Zahara de los Atunes también se hayan visto afectadas.

En las últimas horas, la presentadora y humorista gaditana Paz Padilla explicó a través de historias de Instagram que tuvo que cerrar los negocios, la tienda de su marca Noniná y el chiringuito El Trompeta, por la cercanía del fuego. A su vez, tanto la madre como la hija compartieron su preocupación por el incendio en sus redes sociales, donde se podían apreciar unas imágenes impactantes de las llamas.

Con los bomberos trabajando para sofocarlo, la presentadora volvió a enviar un mensaje a sus seguidores de su cuenta de Instagram para mostrar gratitud por los mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas.