Marta Flich vuelve a las tardes de TVE con un nuevo magacín
R. D. M.
RTVE suspende temporalmente La Pirámide para emitir Malas lenguas y retransmitir partidos de pretemporada del Real Madrid. La programación de La 1 también se ajustará a la Vuelta a España (23 agosto–14 septiembre). En otoño, RTVE planea estrenar el nuevo magacín Directo al grano con Flich para reorganizar sus tardes, aunque la decisión final sobre su emisión aún no se ha tomado.
