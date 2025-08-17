Programa mágico en ‘La Panderola’ con el ilusionista Emilio Ponce
ANNA BALAGUER
Hoy lunes la programación de la televisión de 'Mediterráneo' apuesta por su querido programa La Panderola d’Estiu, a las 20.00 horas, dirigido por Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat. En el espacio se realizan varias entrevistas. La primera, a Emilio Ponce, un ilusionista de Castelón que hablará sobre los proyectos que tiene en marcha actualmente y que tiene pensado para el futuro. La segunda entrevista será al Centro de Transfusión de Sangre de Castellón. A las 23.30 se emitirá una redifusión de este programa tan querido por los espectadores.
La parrilla de Medi TV comienza a las 9.00 con el estreno del capítulo número 22 de la telenovela Entre tu amor y mi amor, con más tramas amorosas y familiares que tanto están gustando, y a las 15.00 se ofrecerá una repetición del mismo episodio para quienes no pudieron verlo antes y no quieran perderse nada del hilo de esta historia.
A las 14.00 las noticias se hacen con el control de la pantalla y Medi TV lanzará un nuevo programa del Boletín informativo junto con el programa Mediesports, conducido por Jorge Sastriques y Javi Mata, seguido de una reemisión del boletín a las 18.00, y media hora más tarde Sastriques pasará a conducir Mediesports CD Castellón, con contenido deportivo del club de la ciudad. n
- Ni aire acondicionado ni ventilador: este invento de Ikea te enfría la casa por menos de 40 euros y es fácil de instalar
- Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
- Adiós a la maleta de mano gratuita de Ryanair: este es el nuevo tamaño del equipaje del avión
- Nuevo millonario en Castellón: cae el premio de El Millón del Euromillón
- Las cuatro carreras con menos demanda de la UJI... y aún con vacantes
- Un macrotapón con 8 carros de compra y ruedas obstruye la Séquia Major de Vila-real
- Abrasados a 40ºC en el interior de Castellón: conoce al detalle la previsión del domingo
- Una playa de Castellón es la protagonista de cinco millones de cupones de la ONCE