Programa mágico en ‘La Panderola’ con el ilusionista Emilio Ponce

Hoy lunes la programación de la televisión de 'Mediterráneo' apuesta por su querido programa La Panderola d’Estiu, a las 20.00 horas, dirigido por Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat. En el espacio se realizan varias entrevistas. La primera, a Emilio Ponce, un ilusionista de Castelón que hablará sobre los proyectos que tiene en marcha actualmente y que tiene pensado para el futuro. La segunda entrevista será al Centro de Transfusión de Sangre de Castellón. A las 23.30 se emitirá una redifusión de este programa tan querido por los espectadores.

La parrilla de Medi TV comienza a las 9.00 con el estreno del capítulo número 22 de la telenovela Entre tu amor y mi amor, con más tramas amorosas y familiares que tanto están gustando, y a las 15.00 se ofrecerá una repetición del mismo episodio para quienes no pudieron verlo antes y no quieran perderse nada del hilo de esta historia.

A las 14.00 las noticias se hacen con el control de la pantalla y Medi TV lanzará un nuevo programa del Boletín informativo junto con el programa Mediesports, conducido por Jorge Sastriques y Javi Mata, seguido de una reemisión del boletín a las 18.00, y media hora más tarde Sastriques pasará a conducir Mediesports CD Castellón, con contenido deportivo del club de la ciudad. n