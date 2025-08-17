Programa mágico en ‘La Panderola’ con el ilusionista Emilio Ponce

El mago Emilio Ponce, alegrará la tarde de 'La Panderola d'estiu'

ANNA BALAGUER

Hoy lunes la programación de la televisión de 'Mediterráneo' apuesta por su querido programa La Panderola d’Estiu, a las 20.00 horas, dirigido por Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat. En el espacio se realizan varias entrevistas. La primera, a Emilio Ponce, un ilusionista de Castelón que hablará sobre los proyectos que tiene en marcha actualmente y que tiene pensado para el futuro. La segunda entrevista será al Centro de Transfusión de Sangre de Castellón. A las 23.30 se emitirá una redifusión de este programa tan querido por los espectadores.

La parrilla de Medi TV comienza a las 9.00 con el estreno del capítulo número 22 de la telenovela Entre tu amor y mi amor, con más tramas amorosas y familiares que tanto están gustando, y a las 15.00 se ofrecerá una repetición del mismo episodio para quienes no pudieron verlo antes y no quieran perderse nada del hilo de esta historia.

A las 14.00 las noticias se hacen con el control de la pantalla y Medi TV lanzará un nuevo programa del Boletín informativo junto con el programa Mediesports, conducido por Jorge Sastriques y Javi Mata, seguido de una reemisión del boletín a las 18.00, y media hora más tarde Sastriques pasará a conducir Mediesports CD Castellón, con contenido deportivo del club de la ciudad. n

