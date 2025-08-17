‘Terra de festes’: las tradiciones de Onda, la Font de la Figuera y Murla

Terra de festes visitará hoy las fiestas de Onda, La Font de la Figuera y Murla. En Onda, se celebra la romería del Santísimo Salvador trasladando a su patrón. En La Font de la Figuera, se festejará al Santíssim Crist dels Afligits con procesión y pasodoble, y en Murla, las fiestas patronales incluyen pasacalles, carreras de gallo y una partida de pelota, donde se entrevista al jugador Marc Giner.