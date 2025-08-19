Los auténticos melones valencianos dan sabor a la ‘La Panderola d’estiu’

Medi TV emite hoy a las 20.00 horas su tan querido programa La Pandrola d’estiu. El magacín contará con contenidos de lo más entretenidos. Por una parte, las presentadoras Sandra Segarra y Claudia Arrufat ofrecerán una entrevista con Vicent Eixea, reconocido agricultor de Xilxes especializado en el cultivo de melones piel de sapo, fruto que se ha convertido en objeto de deseo por su dulzura y calidad.

Con 74 años y cuatro décadas de experiencia en el campo, Eixea ha logrado situar sus melones entre los primeros de la Comunitat.

Tras la entrevista, la televisión de Mediterráneo emitirá un reportaje sobre el nacimiento de decenas de crías de tortuga boba en la playa de Nules durante la Nit de Sant Roc. El suceso inesperado coincidió con el disparo del castillo de fuegos artificiales, obligando a vecinos y técnicos del Oceanogràfic y la Universitat de València a coordinar un rescate nocturno que permitió que 27 tortugas alcanzaran el mar y otras cinco ingresaran en el programa de conservación headstarting.

La cadena volverá a emitir los contenidos a las 23.30 horas.