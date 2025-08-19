La lactancia materna protagoniza la nueva edición de 'La Panderola d'estiu'

La jornada de hoy de la programación de Medi TV tiene como protagonista especial una nueva edición de La Panderola d’estiu, que se emitirá a partir de las 20.00 horas.

Dentro de los contenidos del magacín, que presenta Loles García y cuenta con Sandra Segarra y Claudia Arrufat, destacan las entrevistas a la pediatra Sonia León y a la matrona Miriam Babianu, que hablarán sobre la inclusión de la atención primaria en un programa europeo para mantener la lactancia materna exclusiva en los 1.000 primeros días de vida del bebé.

Además, también habrá espacio para charlar con Mar Agut, presidenta de la Comissió de Festes de la Serra d’En Galceràn, que darán comienzo este viernes, día 22.

Los televidentes de la cadena del periódico Mediterráneo tendrán la oportunidad de ver, a partir de las 9.00, un capítulo de estreno de la telenovela Entre tu amor y mi amor, mientras que a partir de las 14.00 también se estrenará un nuevo Boletín informativo, en el que se incluirá Mediesports, presentado por Jorge Sastriques.

La programación incluye también varios espacios de producción propia como es el caso de El nostre mercat, que se emitirá a partir de las 14.20.