À Punt retransmite este viernes los Moros y Cristianos de Ontinyent

À Punt retransmite este viernes 22 de agosto, a partir de las 18 horas, más de ocho horas en directo de una de las fiestas más esperadas del verano: las entradas de la fiesta de Moros y Cristianos de Ontinyent, que organiza la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia.

La retransmisión de los Moros y Cristianos de Ontinyent estará conducida por el equipo del programa Fas Festa encabezado por Ferran Cano, con las conexiones a pie de calle de Berta Bàidez, Claudia Argent y Carles Navarro.

Cuadros festeros

Este año los Moros y Cristianos de Ontinyent celebran su reconocimiento oficial como Fiestas de Interés Turístico Internacional. Por este motivo, À Punt iniciará la retransmisión hablando con Rafa Ferrero, Premi Cervino 2025, presidente de la Societat de Festers durante 4 años y presidente del I Congrés Internacional de la festa de Moros i Cristians que se celebró en 2020 en Ontinyent.

También participará Isabel Penadés, festera de la comparsa Cides, que ha formado parte de la Associació de Festers desde 2007 y fue quien inició el proceso de internacionalización de esta fiesta de Ontinyent.

En la Entrada Cristiana participarán como comentaristas: Pilar Coll, festera de la comparsa Bucaneros (capitanía) y dos veces vocal de la junta del presidente; Dani Ferrero, hijo del maestro José Mª Ferrero, compositor y director de la banda en la Societat Unió Musical Alberic; Ángela Montés Silvestra, festera de la comparsa Berberiscos; y Maria Carmen Mompó, coordinadora del ballet Master de Ontinyent, con una cantera de más de 400 bailarines.

Pausa a las 21.00 horas

El programa hará una pausa a las 21 horas para el informativo Notícies Nit y continuará con la Entrada Mora hasta la madrugada. En esta segunda parte, los comentaristas invitados a Fas Festa son: Estefanía Conejero, festera de la comparsa Estudiants; Teresa Gandía Borredà, profesora del Ballet Òpera desde hace 20 años, que ha preparado todos los bailes de la capitanía; y Manolo Requena, fester de la comparsa Saudites.

Las entradas transcurren por las avenidas de l’Almaig y de Daniel Gil, bordean la glorieta de Moros y Cristianos y finalizan en la plaça de la Concepció. El espacio resulta insuficiente para acoger la gran cantidad de espectadores que, llegados de todas partes, contemplan el paso de las comparsas con sus trajes de gala.

Las dos Entradas están encabezadas por la comparsa a la que corresponde el cargo de capitán, mientras que cierra el acto la comparsa que ostenta los cargos de embajador y abanderado de su bando. Cada uno de los cuatro boatos interpreta una historia que capta la atención del espectador y hace que se sumerja en ella.

Cuatro comparsas

Las cuatro comparsas con cargo llevan más de dos años preparando lo que se mostrará el viernes en las Festes de Moros y Cristians de Ontinyent, que podrán verse en directo por À Punt. Incluyen coreografías, trajes elaborados con telas, metales y bordados, maquillaje, carrozas, animales y armas, acompañados por cien bandas de música. Estas fiestas, que comenzaron en 1860 y son de Interés Turístico Nacional desde 1970, han ido creciendo, incluyendo la incorporación plena de la mujer como festera y obras musicales creadas especialmente para los desfiles tradicionales en las calles de Ontinyent.