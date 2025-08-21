‘La Panderola d’estiu’ enseña en su nueva edición a preparar un ‘rosejat’

Medi TV ofrece este jueves una nueva jornada de su programación que se incluye la emisión de sus contenidos propios, como es el caso de La Panderola d’estiu que, a partir de las 20.00, ofrecerá una nueva edición. El programa presentado por Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat, brinda los telespectadores los contenidos más variados.

En esta ocasión, el magacín enseñará a sus seguidores a cómo cocinar un rosejat, este plato típico en el que el arroz es el ingrediente estrella, acompañado de pescado

Además, la emisora del periódico Mediterráneo estrenará este jueves un nuevo boletín informativo, a partir de las 14.00, en el que se integra una nueva edición de Mediesports, que presenta el periodista Jorge Sastriques.

La programación de este jueves también guarda espacio a otros programas propios de la cadena como es el caso de Opinió pública, que se podrá ver a partir de las 12.05, y El banc de les confessions, que se emitirá a partir de las 12.30. También llegará a las pantallas, a las 22.00, un nuevo reportaje de Medi TV.

Completa la parrilla el estreno de un nuevo capítulo de la telenovela Entre tu amor y mi amor, que alcanza su episodio 25 que se verá a las 9.00. Por su parte, la gastronomía contará con un doble espacio en la programación de hoy. A las 13.00, se emitirá L’arròs de Ximo y justo después, a las 13.30, el espacio de Consum Juntos hablamos de alimentación saludable.