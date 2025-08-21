‘La Panderola’ volverá a emitir los mejores contenidos de la semana
ANNA BALAGUER
La programación de la televisión de Mediterráneo para hoy ofrece una variada selección de contenidos para todos los gustos y para toda la familia, combinando telenovelas, actualidad, deportes y entretenimiento local.
A las 20.00 horas, en Medi TV, llega lo mejor de la semana de La Panderola, un resumen de las mejores entrevistas y reportajes del magacín más emblemático de la cadena, que volverá a emitirse en redifusión a las 23.30.
La jornada arranca a las 9.00 con un nuevo capítulo de la exitosa telenovela Entre tu amor y mi amor, con el episodio 26, el cual también podrá volver a verse en repetición de las 15.00.
A la hora de comer, a las 13.00, llega el programa gastronómico más querido por la audiencia de Medi TV L’arròs de Ximo, seguido a las 14.00 por el estreno de un nuevo programa de Boletín informativo, que incluye Mediesports, presentado por Jorge Sastriques y Javi Mata, con toda la actualidad deportiva del día. Este espacio tendrá redifusión a las 18.00, justo antes de Mediesports CD Castellón, también con Sastriques, a las 18.30, centrado en el equipo albinegro.
Una programación completa que combina entretenimiento, información local y deporte, siempre fiel al estilo de Medi TV.
