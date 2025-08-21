Sonsoles Ónega volverá a hacer doblete en Antena 3

La presentadora retomará en septiembre Y Ahora Sonsoles en Antena 3, que cerró la temporada con más de 800.000 espectadores. Además, prepara un nuevo especial de Hablando en plata titulado Volver a empezar, centrado en personas que afrontan nuevas etapas tras rupturas o cambios laborales. Esto forma parte de la iniciativa de Antena 3 y laSexta que busca visibilizar y apoyar a los mayores.