‘Thrillers’ y ‘westerns’, las películas para el fin de semana

Protagonistas de 'Malson abans de la boda'

Protagonistas de 'Malson abans de la boda' / R. D. M.

R. D. M.

La cadena ofrecerá este fin de semana una selección de películas clásicas y westerns, con opción de poder ver los contenidos en versión original, valenciano o castellano. El sábado destacan Los próximos tres días y Los Forasteros, mientras que el domingo se emiten Silverado, Fiebre de venganza y el thriller Malson abans de la boda. Además, la serie Doctora en el paraíso acompaña las sobremesas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents