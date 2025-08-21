‘Thrillers’ y ‘westerns’, las películas para el fin de semana
R. D. M.
La cadena ofrecerá este fin de semana una selección de películas clásicas y westerns, con opción de poder ver los contenidos en versión original, valenciano o castellano. El sábado destacan Los próximos tres días y Los Forasteros, mientras que el domingo se emiten Silverado, Fiebre de venganza y el thriller Malson abans de la boda. Además, la serie Doctora en el paraíso acompaña las sobremesas.
