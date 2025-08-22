‘Terra de festes’ visitará Xàtiva y las fiestas de Azuébar y del Verger

El programa Terra de festes, impulsado por À Punt junto a la FVMP y la Presidència de la Generalitat, recorrerá este sábado tres municipios para mostrar cómo viven sus celebraciones.

En Xàtiva, Ferran Cano y Júlia Costa visitarán la histórica Fira d’Agost, vigente desde el año 1250, y hablarán con el alcalde Roger Cerdà y la reina de la feria, Irene Díez. Recorrerán puestos tradicionales como el de gayatos y el de abanicos más antiguo, asistirán a la feria de ganado y a una exhibición de doma.

En el pueblode Azuébar, Nerea Camps mostrará las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo, San Mateo, San Roque, la Virgen de Agosto y la Divina Pastora. Acompañará a las mujeres que lucen sus mantones de Manila en los desfiles, participará en la cabalgata de disfraces y en la cena de pa i porta.

Por último, El Verger organizará el día de las carrozas y las comparsas durante las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser. Mari Carmen Montes asistirá a la tamborrada infantil y a la carrera de cintas con bicicletas y juegos tradicionales. Vivirá la previa al desfile de carrozas mientras ultiman los detalles y, para terminar, participará como una festera más, también disfrazada, viviéndolo al máximo.