‘La Panderola’ se adentrará en la Belle Époque de Benicàssim

Benicàssim Belle Époque es una actividad que tiene como finalidad la puesta en valor de los elementos más relevantes y singulares de los recursos turísticos del municipio.

La arquitectura, las decoraciones cerámicas, los usos y costumbres de las primeras décadas de siglo, fomentaron un momento de esplendor de las villas y de Benicàssim.

Hoy a las 20.00 horas La Panderola emitirá la rueda de prensa de la presentación de la Belle Époque de Benicàssim que tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre, para dar a conocer las novedades de este año y contarlo a sus espectadores. Hoy el programa por excelencia de la televisión de Mediterráneo irá a la puesta de largo, donde se encontrarán personalidades como la alcaldesa, Susana Marqués; Elena Llobell, concejal de turismo, o Isabel Romero, la portavoz de las mujeres vinculadas con la Belle Époque que colaboraron en la rehabilitación. A esta última la entrevistará Sandra Segarra. La portavoz enseñará la remodelación de la capilla y de la cocina de Villa Elisa, así como la puesta en valor de la misma.

También se emitirá la entrevista a José Arenes, alcalde de El Toro, quien hablará de las fiestas de la localidad, la situación en la que se encuentran diferentes pueblos, caminos y la asociación de vecinos que han creado.