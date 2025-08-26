‘La panderola’ prueba en el sabor de las Fiestas dela Serra d’En Galceran
Este espacio en Medi TV mostrará cómo la gastronomía valenciana se convierte en el eje de unión social durante las celebraciones
ANNA BALAGUER
Hoy a las 20.00 horas en la televisión de Mediterráneo llega un programa muy especial en La Panderola d’Estiu, con un reportaje dedicado a las tradicionales paellas que se disfrutan durante las Fiestas dela Serra d’En Galceran.
Contará con la presencia de destacados protagonistas como Carmen Mari Puig, presidenta de la Penya Les Lloques; Miguel Ángel Albado, secretario de la Penya El Bou; miembros de las Collas L’Olla y Tot a Dins, dos comisiones festivas con un papel fundamental en la organización; y Mar Agut, presidenta de la comisión organizadora. Todos ellos compartirán detalles Y anécdotas de esta festividad, donde la cocina, con la paella como gran protagonista, se mezcla con la música, la diversión y las tradiciones populares.
