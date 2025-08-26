‘La panderola’ prueba en el sabor de las Fiestas dela Serra d’En Galceran

Hoy a las 20.00 horas en la televisión de Mediterráneo llega un programa muy especial en La Panderola d’Estiu, con un reportaje dedicado a las tradicionales paellas que se disfrutan durante las Fiestas dela Serra d’En Galceran.

Contará con la presencia de destacados protagonistas como Carmen Mari Puig, presidenta de la Penya Les Lloques; Miguel Ángel Albado, secretario de la Penya El Bou; miembros de las Collas L’Olla y Tot a Dins, dos comisiones festivas con un papel fundamental en la organización; y Mar Agut, presidenta de la comisión organizadora. Todos ellos compartirán detalles Y anécdotas de esta festividad, donde la cocina, con la paella como gran protagonista, se mezcla con la música, la diversión y las tradiciones populares.