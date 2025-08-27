‘La Panderola d’estiu’ analiza el cierre del Rototom Sunsplash 2025

Medi TV dedica esta noche su espacio La Panderola d’estiu (a las 20.00 horas con una redifusión a las 23.30) a dos de los grandes focos culturales de la provincia. En primer lugar, el enviado especial Jesús Broch, analizará la clausura del Rototom Sunsplash 2025, que cerró su 30ª edición con un balance histórico: más de 218.000 asistentes de 111 países disfrutaron, del 16 al 23 de agosto, de ocho jornadas con más de 200 conciertos, dj y actividades extramusicales. Además, el festival alcanzó a 3,7 millones de internautas a través de redes sociales y Youtube, reforzando su lema Celebrando la vida.

El Rototom volvió a ser un escaparate multicultural. En su Foro Social se debatió sobre la paz en Palestina y la justicia social en África, destacando la actuación del marfileño Tiken Jah Fakoly. El presidente del festival, Filippo Giunta, recibió un reconocimiento en el escenario principal, acompañado por todo el equipo que ha conseguido proyectar Benicàssim al mundo durante tres décadas.

En la segunda parte del programa, La Panderola d’estiu contará con la participación de José Morales, director del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, quien detallará la programación cultural prevista para el fin de semana en Benicàssim, con actividades dirigidas a todos los públicos.