‘Mediesports’ ofrece la última hora del Castellón-Zaragoza

La programación de la televisión de Mediterráneo incluye una apuesta fuerte por el deporte local con dos emisiones dedicadas a Mediesports, el espacio conducido por Jorge Sastriques que se centra en el seguimiento del CD Castellón. A las 14.00 horas, se ofrecerá el Boletín informativo combinado con Mediesports, donde se dará un repaso actualizado a las noticias deportivas de la jornada, con especial atención a los detalles y novedades del equipo albinegro.

Ya por la tarde, a las 18.30, llegará la versión más amplia de Mediesports CD Castellón. Este programa destaca por ofrecer un contenido mucho más profundo, con análisis de partidos, entrevistas y opiniones especializadas que acercan a los aficionados toda la actualidad de su equipo, que prepara su duelo ante el Real Zaragoza en el SkyFi Castalia.

Además, la programación general incluye otros contenidos de interés como la telenovela Entre tu amor y mi amor a las 9.00 y su redifusión a las 15.00, y el programa gastronómico L’arròs de Ximo a las 13.00. También el Boletín informativo se repite a las 18.00, seguido por el podcast Listen 2 Inspire a las 19.00 y el programa estrella de Medi TV, La Panderola lo millor de la setmana a las 20.00 con su posterior reemisión a las 23.30.

Así, Mediesports se erige como el referente deportivo del día, apelando a los seguidores del Castellón y a los amantes del deporte local, al tiempo que forma parte de una variada oferta que combina entretenimiento, cultura y actualidad en Medi TV.