Medi TV se adentra en las fiestas de la Misericòrdia de Burriana

La televisión de Mediterráneo vuelve a volcarse con las celebraciones de la provincia y, en esta ocasión, lo hará desde Burriana. Las presentadoras de Medi TV se trasladaron a la ciudad para compartir con la audiencia un esperado especial dedicado al inicio de las fiestas, que reunió a peñas y vecinos en un ambiente de música, tradición y cultura popular.

El programa arrancará a las 12.00 horas con la primera entrada de peñas infantiles, un desfile lleno de alegría para los más pequeños que terminó en la plaza. De seguido llegará uno de los momentos más esperados: la entrada de peñas, que mantuvo el mismo recorrido y estuvo amenizada por las charangas que ponen ritmo al inicio de las fiestas.

Tras la llegada de las peñas, los ojos se dirigieron al balcón del ayuntamiento, donde comenzó oficialmente el programa festivo con la proclamación de las pregoneras y el disparo del tradicional: L’Esclafit, que marca el inicio de días intensos de fiesta.

Además, el especial contará con entrevistas al alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, y a la concejala de Fiestas, Paloma Boix, quienes trasladarán a la audiencia los valores de estas fiestas y los esfuerzos realizados para mantener vivas las tradiciones.