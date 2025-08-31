‘La Panderola d’Estiu’ entrevistará a las reinas de las Fiestas de Castelló 2025

La televisión de Mediterráneo ofrece esta jornada una programación llena de entretenimiento y novedades, como un nuevo capítulo de la telenovela Entre tu amor y mi amor a las 9.00 horas, el cual se volverá a emitir a las 15.00, además de otro programa del Boletín informativo + Mediesports a las 14.00 con repetición a las 18.00. Para cerrar su parrilla a las 20.00 llega su espacio más destacado y querido, La Panderola d’Estiu. El programa, presentado por Sandra Segarra y Claudia Arrufat, se emitirá a las 20.00, con una redifusión prevista para las 23.30.

En primer lugar, la presentadora de la cadena Sandra Segarra charlará con las reinas de las Fiestas de Castelló 2025, Paula Torres y Carla Ibáñez, quienes compartirán con la audiencia sus mejores vivencias, emociones y momentos más especiales vividos durante su emotivo año festero.

Posteriormente, Medi TV y su programa estival se desplazarán a Burriana, donde el director del Museo Arqueológico, José Manuel Melchor, detallará la historia y progresos de las excavaciones en la vila de Sant Gregori a Claudia Arrufat y a Sandra Segarra, ofreciendo así un análisis preciso a los telespectadores. Según Melchor, actualmente el 75% de los trabajos arqueológicos están ya completados, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el patrimonio del municipio costero.