‘Consum’ prepara a sus espectadores para la vuelta a la rutina

Medi TV sigue apostando un martes más por llevar a las casas de los telespectadores uno de los programas de referencia de la televisión del periódico Mediterráneo, impulsor, junto a Consum, del espacio Juntos hablamos de alimentación saludable. En este espacio los espectadores aprenden a cocinar diferentes recetas sanas y muy sencillas de realizar, siempre de la mano de la presentadora de Medi TV Loles García, que con su experiencia y cercanía hace que cocinar sea fácil y accesible para todos.

Se emitirá a las 13.30 horas, y en esta ocasión Loles ofrecerá ideas ricas para elaborar los tuppers de la vuelta al cole. Estas propuestas están pensadas tanto para los más pequeños de la casa como para los no tan pequeños, que también retoman la rutina después del verano, facilitando opciones nutritivas y prácticas para sus comidas diarias.

Por la noche llega también La Panderola d’estiu, otro de los programas favoritos de la audiencia. Será a las 20.00, con una redifusión a las 23.30. En esta edición del programa estival de la cadena, las cámaras de Medi TV ponen hoy el foco en dos protagonistas. La primera parte del programa estará dedicada a Victoria Arcos, que compartirá con los espectadores qué supone para ella encarnar la figura de Na Violant, emblema histórico y festivo de la ciudad de Castelló. La joven desvelará además cómo recibió la noticia y cómo se prepara para representar este papel en los próximos actos en los que se da protagonismo a la historia y a las tradiciones locales.

Después, las presentadoras Sandra Segarra y Claudia Arrufat se desplazarán hasta Geldo, en la comarca del Alto Palancia, donde conversarán con el alcalde, David Quiles, sobre un proyecto pionero: la rehabilitación de antiguos pajares y espacios sin uso para convertirlos en un barrio creativo destinado a artistas y artesanos.

Tal y como informaba el periódico Mediterráneo el pasado 20 de agosto, esta iniciativa permitirá dar nueva vida a más de una decena de inmuebles en estado de abandono y transformarlos en talleres, espacios de residencia y zonas de encuentro cultural.

Durante la entrevista, el alcalde Quiles remarcará la paradoja de que el municipio haya perdido las ayudas estatales contra la despoblación, precisamente porque su población ha crecido en los últimos años gracias a propuestas de este tipo. «Es un esfuerzo que hacemos desde el Ayuntamiento y con el apoyo del vecindario, convencidos de que apostar por la cultura es apostar por un modelo de futuro para Geldo», subraya.

Con esta doble mirada, La Panderola d’estiu y la televisión de Mediterráneo ofrecerán a la audiencia una jornada marcada tanto por la tradición festiva que representa Na Violant d’Hongria 2026, como por el espíritu innovador y comunitario de una pequeña localidad que ha sabido reinventarse a través del arte.