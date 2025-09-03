‘La Panderola’ desvela todos los detalles de las fiestas de Vila-real
El magacín entrevista al escritor castellonense David Moreda y presenta el triangular de fútbol femenino Memorial Carla Irún
La Panderola de Medi TV hace parada en Vila-real, población que este viernes inicia las fiestas dedicadas a su patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Y para hablar de la programación de actos contarán con la presencia de Míriam Caravaca, concejala de Fiestas, quien dará todos los detalles sobre una larga semana cargada de propuestas.
El magacín, que empezará a las 20.00 (redifusión a las 23.30), también dedicará espacio a la literatura. El programa entrevistará al autor castellonense David Moreda, quien presenta Sonata para violín menguante, su tercera novela de misterio ambientada en Peñíscola.
El deporte será otro de los temas que abordará el espacio, en concreto la segunda edición del triangular de fútbol femenino Memorial Carla Irún, que se celebrará en Benicàssim el 6 de septiembre, en beneficio de la asociación Antian, que recauda fondos para investigar una enfermedad ultra rara. Para ello contarán con la coordinadora del evento deportivo, Zoraida Nomdedeu, y también con el concejal de Deportes, Manolo Gual, quien dará a conocer la agenda deportiva para este próximo otoño. Una buena colección de contenidos para un nuevo viaje de La Panderola.
- Brutal agresión a un cámara y un redactor de À Punt por dos ganaderos en Alcalà de Xivert
- Persecución de película contra dos ‘narcos’ en la playa de Almassora
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Accidente mortal en Castellón: un motorista pierde la vida en una colisión frontal en la Serratella
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Vila-real blinda más de 300 palmeras del casco urbano ante la destructiva amenaza del voraz picudo rojo
- El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha