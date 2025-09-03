‘La Panderola’ desvela todos los detalles de las fiestas de Vila-real

La Panderola de Medi TV hace parada en Vila-real, población que este viernes inicia las fiestas dedicadas a su patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Y para hablar de la programación de actos contarán con la presencia de Míriam Caravaca, concejala de Fiestas, quien dará todos los detalles sobre una larga semana cargada de propuestas.

El magacín, que empezará a las 20.00 (redifusión a las 23.30), también dedicará espacio a la literatura. El programa entrevistará al autor castellonense David Moreda, quien presenta Sonata para violín menguante, su tercera novela de misterio ambientada en Peñíscola.

El deporte será otro de los temas que abordará el espacio, en concreto la segunda edición del triangular de fútbol femenino Memorial Carla Irún, que se celebrará en Benicàssim el 6 de septiembre, en beneficio de la asociación Antian, que recauda fondos para investigar una enfermedad ultra rara. Para ello contarán con la coordinadora del evento deportivo, Zoraida Nomdedeu, y también con el concejal de Deportes, Manolo Gual, quien dará a conocer la agenda deportiva para este próximo otoño. Una buena colección de contenidos para un nuevo viaje de La Panderola.