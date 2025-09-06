Medi TV se vuelca con la celebración del 774 aniversario de Castelló

Medi TV se vuelca hoy en la celebración del 774 aniversario de la ciudad de Castelló y dedica buena parte de su programación a los actos institucionales y culturales organizados para la ocasión. La jornada arranca a las 10.55 horas con la transmisión en directo del acto de entrega de las Medallas y del Corbatín de Honor, considerada la cita central de estas conmemoraciones y que contará con la participación de las principales autoridades locales.

Por la tarde, a las 16.00, el canal de Mediterráneo ofrecerá la presentación oficial del retrato del hijo predilecto, el humorista castellonense Carlos Latre, un momento destacado que se suma al reconocimiento público a su trayectoria artística.

La apuesta cultural cobrará protagonismo a las 19.00 con un nuevo reportaje de producción propia: Belle Époque a Benicàssim , la feria que hace un recorrido por la historia y el legado que dejaron los veraneos de la élite artística e intelectual en la localidad costera.

La programación finalizará en horario de máxima audiencia, a las 22.30, con la redifusión del acto institucional de entrega de Medallas y Corbatín de Honor, en esta ocasión con un formato renovado que agregará entrevistas a algunos de los protagonistas y premiados, ofreciendo así una visión más cercana de lo vivido durante la jornada festiva.