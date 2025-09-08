La Panderola desde Vila-real y sus fiestas patronales
Medi TV ofrece estrenos de cocina saludable y una entrevista con el presidente del Puerto de Castelló
ANNA BALAGUER
Medi TV ofrecerá una parrilla marcada por la combinación de estrenos y contenidos especiales, con protagonismo para Vila-real.
La jornada se abrirá a las 13.30 horas con otro capítulo de uno de los programas por excelencia de la cadena, de Consum: Juntos hablamos de alimentación saludable, presentado por Loles García. La periodista elaborará tres propuestas culinarias sencillas: tatín, gazpacho y un original dip de ciruelas, con la finalidad de acercar hábitos de cocina más sana y equilibrada.
A las 19.30 llegará Coneix el Port de Castelló, un espacio de entrevistas que Loles también protagonizará, en este caso hablando con el presidente del Puerto, Rubén Ibáñez, sobre el balance de dos años de gestión. Habrá repetición a las 23.00.
Las cámaras se trasladarán después hasta Vila-real para emitir, a las 20.00, una edición especial de La Panderola d’Estiu, conducida por Sandra Segarra y Claudia Arrufat. Bajo el título Vila-real en festes, el programa recogerá el ambiente de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Gràcia con un completo cartel de entrevistas. Entre los invitados estarán el alcalde de la ciudad, José Benlloch; la regidora de Festes, Míriam Caravaca; el presidente de la Junta de Festes, Toni Carmona; la reina de las fiestas, Nadia Alba, así como representantes de la Comissió de Penyes. También participarán los regidores María Fajardo (Igualdad) y Toni Marín (Sanidad), este último presentando iniciativas como el Punt Violeta y el programa Lliure d’addiccions. La redifusión de este especial podrá seguirse a partir de las 23.30.
De este modo, Medi TV completará mañana una programación en la que se une la gastronomía saludable, la actualidad y la tradición festiva con un programa dedicado de lleno a Vila-real.
