‘La Bodeguilla’de Mediterráneo’ vuelve a las fiestas patronales de Vila- real

Medi TV ofrecerá este miercoles un completo programa especial con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real, centrado en la tradicional Bodeguilla del periódico Mediterráneo. El programa dará comienzo a las 20.00 horas, recopilando todo lo ocurrido de 12.30 a 14.00 de hoy desde la planta baja del Gran Casino, que vuelve a convertirse en punto neurálgico de las celebraciones de la ciudad.

La Bodeguilla, inaugurada un año más en pleno centro de la ciudad de Vila-real, reunirá a lo largo de la mañana a representantes políticos, integrantes de asociaciones culturales, sociales y deportivas, así como a miembros destacados de la sociedad civil. Será un espacio de encuentro, diálogo y convivencia que forma ya parte de las tradiciones de las fiestas patronales, siempre con el ambiente festivo y desenfadado que caracteriza a este evento.

El programa especial de Medi TV acercará a los espectadores todo lo que ocurre en este punto de encuentro. Para quienes no puedan seguirlo en el horario programado, la cadena realizará una redifusión a las 23.30.

Más parrilla de Medi TV

Dejando a un lado las festividades, Medi TV sigue su horario habitual ofreciendo una programación que combina entretenimiento, ficción y la actualidad más cercana. La jornada comenzará a las 09.00 con un nuevo capítulo de la telenovela Entre tu amor y mi amor (episodio 39), que tendrá su redifusión a las 15.00.

La información llegará a partir de las 14.00 con el estreno del Boletín informativo acompañado de Mediesports, el espacio deportivo presentado por Pablo Casado, con las últimas noticias y la actualidad deportiva de la jornada. Este informativo volverá a emitirse en redifusión a las 18.40 y, de nuevo, en horario de máxima audiencia a las 22.40, permitiendo a los espectadores elegir la franja que mejor se adapta a sus horarios.