Mònica Mira y las alcaldesas de Villamalur y Castelló, en La Panderola

Medi TV ofrece este jueves una programación variada protagonizada por la cultura, la información y la actualidad local. La jornada incluye la emisión (17.30 horas) de la Gala Premis Ciutat de Castelló 2025, con motivo del 774 aniversario de la capital de la Plana, una cita que podrá los telespectadores pondrán seguir de nuevo en redifusión a las 21.30. A las 19.00 llegará un nuevo episodio del pódcast Listen 2 Inspire , que en su entrega número 34 contará con la entrevista a Fran Villalba, CEO de Internex. Pero el plato fuerte de la tarde llegará a las 20.00 con una nueva entrega de La Panderola d’estiu , en su edición de los jueves, con Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat como presentadoras. El programa se ha consolidado como el magacín de referencia en la provincia.

Entre sus contenidos destacará la participación de la escritora y periodista Mònica Mira, que dará a conocer los detalles de su club de lectura en Nules, una iniciativa que arranca cada primer viernes de mes. Además, ofrecerán conexiones con diferentes municipios de la provincia para dar cuenta de las actividades locales, fiestas patronales y propuestas de ocio. También abordarán temas sociales y educativos, con especial atención a las tradiciones y la agenda cultural del fin de semana.

La programación de la jornada se completa con la actualidad institucional. La alcaldesa de Villamalur, Rosa María Gómez, explicará el recurso interpuesto por su ayuntamiento ante el TSJCV contra la denegación de la Generalitat del primer día de festejos taurinos y la petición de una medida cautelarísima para celebrarlos el próximo 13 de septiembre. Además, el canal provincial emitirá una entrevista con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la que repasará los actos de imposición de bandas que se celebrarán este fin de semana en la capital.

Como es habitual en la televisión de Mediterráneo, la audiencia podrá volver a verlo a las 23.30.