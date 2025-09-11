La Panderola y la Imposición de Bandas marcan la programación de Medi TV

Medi TV, la televisión del Periódico Mediterráneo, ha preparado para este viernes 12 de septiembre de 2025 una programación variada y marcada por estrenos, actualidad informativa y deportiva, gastronomía y la retransmisión de uno de los actos más esperados de las Fiestas de la capital de la Plana. La parrilla combina la ficción internacional con programas de proximidad y da cabida a la vida social y cultural de Castellón.

La jornada arranca a las 9.00 horas con el estreno del capítulo 41 de la telenovela Entre tu amor y mi amor. Este drama sigue conquistando a la audiencia con una trama llena de secretos, amores imposibles y rivalidades familiares. Quienes no puedan seguirlo tendrán la oportunidad de verlo a las 15.00.

A la hora del almuerzo, a las 13.00, llega una nueva edición de L’arròs de Ximo , el espacio gastronómico que pone en valor la tradición culinaria de la Comunitat. El programa no solo enseña recetas paso a paso, sino que también acerca a los espectadores las historias, los productos locales y los secretos que convierten al arroz en un emblema de nuestra cocina.

La actualidad entra en directo a las 14.00 con el Boletín informativo de Medi TV, que ofrecerá las últimas noticias de la jornada con especial atención a Castellón y su provincia. A continuación, Pablo Casado dará paso a Mediesports , donde se repasará la actividad deportiva del día , acercando tanto la información local como los titulares nacionales e internacionales.

La tarde continúa con protagonismo deportivo. A las 18.00 se estrena Mediesports CD Castellón , un programa dedicado a la vida del club albinegro. Pablo Casado ofrecerá toda la actualidad del club, el análisis de los últimos encuentros, las declaraciones y entrenadores. Un espacio imprescindible para los aficionados albinegros.

A las 18.55 llega la retransmisión de uno de los acontecimientos más esperados del calendario festivo de Castelló: la Imposición de Bandas a la Reina Infantil de las Fiestas de Castelló y su Corte de Honor 2026. Este acto, cargado de emoción y tradición, supone la proclamación del representante infantil de las fiestas de la Magdalena del próximo año. La cadena ofrecerá además una redifusión a la 01:30 de la madrugada, para que ningún castellonense se pierda este momento tan especial ligado a la identidad y la cultura local.

La programación de este viernes culmina con un especial muy esperado en horario de máxima audiencia. A las 22:30 horas se estrena La Panderola: Lo millor de la setmana , un recopilatorio con los momentos más destacados y entrañables del magacín de referencia de Medi TV. Conducido por Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat, el espacio acercará una selección de entrevistas, secciones y anécdotas que durante las últimas semanas han marcado la actualidad cultural, social y festiva de Castellón.