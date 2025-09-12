Otras opiniones de los castellonenses:

Castellón responde: ¿A qué crees que se debe la falta de camareros y camioneros?

Castellón responde: ¿A qué crees que se debe la falta de camareros y camioneros?

Castellón responde: ¿Cómo crees que están los precios del alquiler?

Castellón responde: ¿Cómo crees que están los precios del alquiler? MediTv