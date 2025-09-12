Medi TV celebra la tradición y la vuelta al cole con eventos reportajes especiales

Hoy Medi TV apuesta un día más por las tradiciones locales y la identidad de la provincia, ofreciendo a sus espectadores una programación especial centrada en eventos culturales de gran arraigo en Castelló. A las 18.55 horas se retransmitirá en directo uno de los acontecimientos más esperados del calendario festivo de la ciudad: la Imposición de Bandas a la reina infantil y su corte de honor 2026, conducida por Estela Bernat. Este acto, cargado de emoción y tradición, representa la proclamación oficial de la representante infantil de las próximas fiestas de la Magdalena, un evento que simboliza la continuidad y el fortalecimiento de la cultura y la identidad local. Para quienes no puedan verlo en directo, la cadena ofrecerá una redifusión a las 00.00, asegurando que ningún castellonense se pierda este momento tan especial.

Castelló Street Park

La jornada en la televisión de Mediterráneo continuará a las 22.30 con el estreno del reportaje Castelló Street Park, presentado por Inés Ariño. Este reportaje está dedicado a la tercera edición de este evento, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el centro de la ciudad. El parque urbano, con una extensión de más de 130.000 metros cuadrados, ofrecerá una completa programación con juegos, espectáculos y actividades gratuitas para todas las edades, transformando la vuelta al cole en diversión y entretenimiento.

Este año, el evento de Castelló Street Park ofrecerá un horario amplio para así poder permitir a residentes y visitantes disfrutar de sus actividades tanto por la mañana, de 10.00 a 14.00, como por la tarde, de 17.00 a 20.00, tanto el sábado como el domingo. Con varios hinchables gigantes, talleres educativos además de creativos, conciertos, cuentacuentos, juegos de gran formato toros mecánicos..., el evento promete un gran fin de semana cargado de alegría, donde la magia de la vuelta al cole de los más pequeños se combina con la ilusión y las sorpresas para que toda la familia pueda compartir momentos inolvidables en pleno corazón de Castellón.