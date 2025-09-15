La Panderola celebra la ciudad de Castelló e incide en la protección animal

Esta martes, el programa La Panderola de Medi TV ofrecerá dos entrevistas a las 20.00 horas y una redifusión a las 23.30, dedicadas a la historia y realidad social de la ciudad de Castelló.

La primera entrevista estará dedicada a la Colla 1251, que toma su nombre del año en el que el rey Jaime I otorgó un privilegio histórico para trasladar la villa primitiva desde el Castell Vell a la llanura conocida como la Plana. Este traslado, ejecutado el tercer domingo de Cuaresma de 1252, marcó el nacimiento de la ciudad actual de Castelló de la Plana. La Colla 1251, representada por su presidente Miguel Allepuz y el secretario Cristóbal Ramos, explicarán en detalle los actos conmemorativos que están organizando para celebrar esta fundamental fecha para la ciudad. Esto simboliza el inicio administrativo y poblacional de Castelló, ligada al contexto histórico de la conquista y repoblación tras la expulsión de la población musulmana en la zona. La reorganización municipal y la consolidación urbana llegarían en años posteriores con privilegios concedidos por los reyes aragoneses.

La segunda entrevista será con Marián Iserte, vicepresidenta de Huellas Callejeras, una asociación de protección animal que trabaja en Castelló. En la entrevista, Marián hablará sobre la situación de la protectora, que cuida en la actualidad a unos 17 perros, entre cachorros y adultos, que aún buscan un hogar. Además, hará un llamamiento a la responsabilidad social para que más personas adopten y den un hogar a estos animales que esperan una segunda oportunidad.

Además, a las 13.30, el programa Consum ofrecerá consejos sobre alimentación saludable, destacando hoy el consumo de fiambre de pechuga de pavo como opción recomendada.

Estos espacios forman parte de la apuesta de Medi TV por combinar contenido cultural, histórico y social que conecte con los intereses y preocupaciones de la audiencia local.