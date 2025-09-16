La Panderola dedica su edición de hoy a la Feria de la Agricultura de Nules

Este miercoles, a partir de las 20.00 horas, Medi TV emitirá una nueva entrega de La Panderola, el programa de referencia de la televisión del Mediterráneo y uno de los espacios más queridos por los espectadores de la provincia. El espacio, que volverá a estar conducido por su equipo habitual, ofrecerá entrevistas, actualidad y reportajes con claro acento local y volverá a tener redifusión en horario de noche, a las 23.30, para quienes no puedan seguirlo en el horario marcado por la cadena.

En la edición de este mircoles, La Panderola pasará por la Feria de la Agricultura de Nules, una cita que se desarrollará desde el jueves y hasta el domingo. Con motivo de este evento, el programa contará con la participación de Cèsar Estañol, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Nules, que estará acompañado por Sandra Segarra y Claudia Arrufat para comentar en detalle el programa de actos previstos, la importancia de esta feria para el municipio y el sector agrícola, así como las actividades dirigidas tanto a profesionales como a vecinos y visitantes. La organización explicará cómo esta feria se ha consolidado en los últimos años como un punto de encuentro clave para agricultores, productores y empresas del sector, además de un escaparate para impulsar la economía local.

Asimismo, otro de los contenidos de esta edición de La Panderola, Loles García recibirá a la alcaldesa de Almassora, María Tormo. La primera edil hará balance de la legislatura, explicando las principales medidas puestas en marcha por el equipo de gobierno en diferentes ámbitos como infraestructuras, servicios municipales, cultura y participación ciudadana. Tormo también comentará los retos que encara el municipio de cara a los próximos meses y ofrecerá una visión de cómo está transcurriendo la gestión desde la alcaldía en este periodo.

Con estos contenidos, Medi TV propone una completa velada televisiva en la que la actualidad de la provincia y la política se combinan, en un espacio pensado para acercar el día a día de los castellonenses.