La Panderola despide al emblemático restaurante Corazón de Alcachofa

La tarde del jueves, en Medi TV, a partir de las 20.00 horas, y con una redifusión prevista para las 23.30, el programa La Panderola ofrecerá una entrevista con Ismael Minguet, alcalde de Xilxes. En la conversación, Minguet abordará las principales reivindicaciones y preocupaciones del pueblo, incluyendo las recientes obras en la costa para mejorar la playa, un asunto muy relevante para la comunidad local. Además, el alcalde hablará sobre las fiestas tradicionales que están a punto de comenzar este fin de semana, adelantando detalles sobre la programación y eventos previstos.

Por otro lado, las presentadoras de la televisión de Mediterráneo, Sandra Segarra y Claudia Arrufat, también conversarán con Anay Bueno, la gerente y chef del emblemático restaurante Corazón de Alcachofa. Este establecimiento, ubicado en Benicarló frente al mar, cerrará sus puertas el próximo 21 de septiembre tras siete años de trayectoria. Reconocido por su enfoque en la cocina saludable y artesanal, Corazón de Alcachofa recibió distintos premios y reconocimientos, consolidándose como un referente en gastronomía de calidad en la región. En la entrevista, se repasará el legado del restaurante y la pasión con la que se ha trabajado en cada plato durante estos años.